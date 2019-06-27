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  27 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Оппозицию Венесуэлы обвиняют в покушении на убийство президента Мадуро

CA-NEWS (CA) -  Власти Венесуэлы предотвратили попытку госпереворота и раскрыли планы убийства президента страны Николаса Мадуро. Об этом сообщает издание «EuroNews» со ссылкой на слова министра связи и информации Боливарианской Республики Хорхе Родригеса.

По его словам, план заговорщиков состоял в том, чтобы захватить склады с оружием и военный аэропорт в Каракасе, а затем освободить из заключения экс-министра обороны Рауля Бадуэля, который в 2009 году был приговорен к длительному тюремному сроку по делу о коррупции, и провозгласить его президентом Венесуэлы. В заговоре участвовали несколько военных.

Сам Мадуро в эфире гостелеканала заявил о поимке участников заговора. Он утверждает, что у правоохранительных органов есть около 56 часов записей переговоров организаторов переворота.

«Разве это политический путь? Я спрашиваю у тех порядочных лидеров оппозиции, которые там еще остались. Неужели это то политическое решение, которое поможет вам достичь власти? Это то, что фашист Гуайдо называет «по-хорошему или по-плохому?» Значит, «по-плохому» это убийство президента?», – говорит Мадуро.

Лидер оппозиции Хуан Гуайдо отверг обвинения в подготовке госпереворота.

«Государственные СМИ бесчисленное количество раз повторяли одно и то же. Наш призыв, с которым мы обратились в парламенте, неизменен и обращен он к военной семье, вооруженным силам, стоящим на стороне конституции», – сказал он.

Венесуэла живет в условиях политического кризиса с тех пор, как лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны.

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