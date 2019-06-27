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  27 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Россия намерена оказать поддержку в укреплении армий и спецслужб Таджикистана

CA-NEWS (CA) -  Россия намерена оказать помощь в укреплении армии и спецслужб Таджикистана на фоне угроз из Афганистана для стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, передает "Ъ".

«Будем укреплять силовую составляющую Республики Таджикистан по линии Минобороны и специальных служб России, в том числе при реализации программы модернизации Вооруженных сил Республики Таджикистан»,— сказал господин Патрушев на заседании комитета секретарей советов безопасности стран ОДКБ в Бишкеке (цитата по ТАСС).

По его словам, основные угрозы для безопасности стран ОДКБ исходят от международных террористов из северных провинций Афганистана, возвращающихся в страны исхода из Сирии и Ирака. Николай Патрушев также рекомендовал повысить странам—участницам договора эффективность совместных мер по пресечению поставок наркотиков со стороны Афганистана.

Напомним, в апреле 2019 года президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном сообщил о политическом, военном и экономическом сотрудничестве с Таджикистаном. Помимо прочего МВД России и таджикское Агентство по контролю за наркотиками подписали соглашение о сотрудничестве для противодействия незаконному обороту наркотических средств.

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

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