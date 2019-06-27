Очередные села в Лебапе заложили на фоне картонных муляжей

CA-NEWS (TM) - 26 июня в Чарджевском, Саятском, Халачском и Керкинском этрапах Лебапского велаята состоялись торжественные церемонии закладки новых современных поселков. Новый жилмассив также был заложен в Туркменабате, передает ХТ.



В торжествах приняли участие председатель Меджлиса, представители местных органов власти, общественных организаций, старейшины и молодежь.

Как сообщает госинформагентство ТДХ, новые села рассчитаны на проживание в общей сложности 3 тысяч 500 семей.

Планируется, что все строительные работы будут завершены в сентябре 2024 года.

На кадрах из репортажа туркменского телевидения видно, что торжества происходили на фоне картонных муляжей, изображающих здания, которые здесь будут построены.