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  27 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Очередные села в Лебапе заложили на фоне картонных муляжей

CA-NEWS (TM) -  26 июня в Чарджевском, Саятском, Халачском и Керкинском этрапах Лебапского велаята состоялись торжественные церемонии закладки новых современных поселков. Новый жилмассив также был заложен в Туркменабате, передает ХТ.

В торжествах приняли участие председатель Меджлиса, представители местных органов власти, общественных организаций, старейшины и молодежь.

Как сообщает госинформагентство ТДХ, новые села рассчитаны на проживание в общей сложности 3 тысяч 500 семей.

Планируется, что все строительные работы будут завершены в сентябре 2024 года.

На кадрах из репортажа туркменского телевидения видно, что торжества происходили на фоне картонных муляжей, изображающих здания, которые здесь будут построены.

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