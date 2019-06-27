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  27 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Контракт на поставку электроэнергии в Афганистан продлен до декабря 2020 года

CA-NEWS (TM) -  Туркменистан продлил контракт на поставку электроэнергии в Афганистан. Об этом на заседании Кабмина 26 июня президенту доложил вице-премьер по вопросам строительства и ЖКХ Чарымырат Пурчеков, сообщает госинформагентство ТДХ.

Срок действия поставок по ряду линий истекает 31 декабря 2019 года.

16-17 июня туркменская делегация во главе с министром иностранных дел Рашидом Мередовым посетила афганский город Герат, где был подписан Протокол о продлении экспорта электроэнергии до декабря 2020 года.

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