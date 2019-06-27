В Нур-Султане состоится международная конференция по сохранению снежного барса

CA-NEWS (KZ) - Международная конференция по сохранению снежного барса состоится 3-4 июля текущего года в столице Казахстана Нур-Султане. Организатором мероприятия является Snow Leopard Foundation, частный международный фонд по сохранению снежных барсов, передает информагентство Avesta.

Как сообщает Оргкомитет конференции, свое участие в конференции уже подтвердили представители всех 12 стран, на территории которых обитает снежный барс – Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Афганистана, Пакистана, Монголии, Китая, Индии, Непала, Бутана и России.

В столицу Казахстана приедут эксперты Программы развития ООН (UNDP), Всемирного фонда дикой природы (WWF), фонда Snow Leopard Trust, Секретариата Глобальной программы по сохранению снежного барса и его экосистем (GSLEP) и других международных организаций, представители международных природоохранных ведомств и частных фондов.

Темой конференции является «Сохранение снежного барса: состояние популяций, управление ландшафтами и трансграничное сотрудничество». Основная цель мероприятия – собрать представителей мирового научного и природоохранного сообщества, специализирующихся на изучении снежного барса и сохранении уникального животного.

Участники конференции обсудят перспективы строительства центра разведения и адаптации снежного барса. Под строительство центра определен соответствующий всем необходимым требованиям участок на территории Иле-Алатауского национального природного парка.

Участники конференции также обсудят проект создания в Алматы единого информационного центра, в задачи которого будет входить проведение просветительской работы среди местных жителей, а также создание единой базы данных, содержащую полную информацию о животных, проживающих на всей территории обитания барса. В процессе создания базы данных планируется применять технологии искусственного интеллекта.

Благодаря данным технологиям эксперты смогут производить наиболее точный анализ по идентификации на фотоснимках всех отдельных особей, исходя из таких уникальных характеристик, как рисунок на шкуре животного. Кроме того, в базе будут содержаться данные, полученные в результате генетической экспертизы.

Справка



Снежный барс, или ирбис – крупное хищное млекопитающее семейства кошачьих, обитающее в горах Центральной Азии. Он отличается тонким, длинным, гибким телом, относительно короткими лапами, небольшой головой и очень длинным хвостом. Достигая вместе с хвостом длины 200—230 см, весит до 55 кг. Окраска меха светлая дымчато-серая с кольцеобразными и сплошными тёмными пятнами.



В 20 веке снежный барс был внесён в Красную книгу, а также в охранные документы других стран. В настоящее время охота на них запрещена.