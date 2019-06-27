РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  27 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Президент Монголии приостановил полномочия 17 судей

CA-NEWS (MNG) -  Вечером 27 июня президент Монголии Халтмагийн Баттулга издал указ о приостановлении полномочий 17 судей, 4 из которых являются главными судьями судов первичной инстанции и пятеро судей Верховного суда страны. Указ издан, руководствуясь соответствующими указаниями законов о президенте Монголии и о правовом положении судьи, а также на основании предложения главного судейского совета, передает Mongolnow.

По данным источника информации вышеуказанные 17 судей причастны к делу о месторождении серебра Салхит, о чём в своё время говорил и председатель парламента (ВГХ) Гомбожавын Занданшатар, когда занимал должность начальника Ууравления по делам Правительства.

Напомним, что тогда сказал нынешний спикер парламента. “Доказано коррупционное дело в отношении 13 судей. Существует видеозапись о получении ими взятки. Семь судей получили взятку в размере 125 млн. долларов”.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Мажилис одобрил казахстанско-российское соглашение о порядке пересечения госграницы
  • СМИ: Блогерам и представителям шоу-бизнеса дана команда писать просьбы о помиловании Гульнары Каримовой
  • Бывшего генпрокурора Узбекистана Рашитжона Кадирова приговорили к 10 годам тюрьмы
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×