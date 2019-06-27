Президент Монголии приостановил полномочия 17 судей

CA-NEWS (MNG) - Вечером 27 июня президент Монголии Халтмагийн Баттулга издал указ о приостановлении полномочий 17 судей, 4 из которых являются главными судьями судов первичной инстанции и пятеро судей Верховного суда страны. Указ издан, руководствуясь соответствующими указаниями законов о президенте Монголии и о правовом положении судьи, а также на основании предложения главного судейского совета, передает Mongolnow.

По данным источника информации вышеуказанные 17 судей причастны к делу о месторождении серебра Салхит, о чём в своё время говорил и председатель парламента (ВГХ) Гомбожавын Занданшатар, когда занимал должность начальника Ууравления по делам Правительства.

Напомним, что тогда сказал нынешний спикер парламента. “Доказано коррупционное дело в отношении 13 судей. Существует видеозапись о получении ими взятки. Семь судей получили взятку в размере 125 млн. долларов”.