Президент Туркменистана провел встречу с послом США

CA-NEWS (TM) - Президент Гурбангулы Бердымухамедов провел встречу с послом Соединённых Штатов Америки в Туркменистане Мэттью Климовым, сообщает госинформагентство «Туркменистан Сегодня».

Посол передал Бердымухамедову слова приветствия от президента США Дональда Трампа, подтвердившего заинтересованность в дальнейшем развитии межгосударственных отношений.

В свою очередь президент Туркменистана подчеркнул большое значение дружественных взаимоотношений с США.

Как отмечалось в ходе беседы, в развитии международных бизнес-структур действенная роль отводится деловому совету «Туркменистан – США», чья работа призвана напрямую способствовать расширению взаимовыгодных торгово-экономических связей, стимулированию инвестиционной активности и реализации продуктивного сотрудничества.

Неотъемлемым аспектом межгосударственных отношений также выступает партнёрство в вопросах обеспечения мира, региональной и глобальной безопасности, противодействия вызовам и угрозам современности.

Во время встречи было заявлено о важной роли проводимой Туркменистаном миролюбивой политики, выступающей фактором упрочения стабильности и создания условий для устойчивого развития в Центральной Азии, а также о значении конструктивных инициатив в области энергобезопасности, международного взаимодействия в транспортно-коммуникационном секторе.

При этом отмечался весомый вклад страны в мирное урегулирование ситуации в Афганистане, социально-экономическое возрождение соседнего государства, что находит своё воплощение в инфраструктурных проектах, таких, как строительство транснационального газопровода ТАПИ.

В завершение встречи стороны выразили уверенность, что туркмено-американские отношения будут и впредь успешно развиваться.