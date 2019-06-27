Первые туристы из Узбекистана прилетели отдыхать на Иссык-Куль

CA-NEWS (UZ) - Ранним утром 27 июня первый авиарейс Ташкент-Тамчы доставил в Кыргызстан 140 туристов из Узбекистана, приехавших отдыхать на озере Иссык-Куль, сообщил Nuz.uz.



В международном аэропорту «Тамчы» гостей встретили директор Департамента туризма КР Максат Дамир уулу, представитель государственного комитета Узбекистана по развитию туризма Сардор Сайдирасулов, директор миссии USAID в Кыргызстане Гэри Линден и аким Иссык-Кульского района Данир Иманалиев.

Международный чартерный рейс Ташкент-Тамчы и Тамчы-Ташкент возобновлен на летний сезон, с 27 июня по 6 сентября 2019 года. В его продвижении участвовало USAID, специалисты которого обучили туроператоров международным стандартам туристических услуг.

Перелет, длящийся полтора часа, будет выполняться каждый четверг на самолете Airbus A320 компании «Узбекистон хаво йуллари», рассчитанном на 150 пассажирских мест. Стоимость билета в обе стороны составляет $260. По прогнозам экспертов, до конца сезона рейс доставит на Иссык-Куль до 3 000 туристов.