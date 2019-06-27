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  27 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Жители Арыси продолжают протестовать в центре Шымкента. Они пытаются штурмом взять офис партии «Nur Otan» (видео)
Предыстория: Жители Арыси перекрыли дорогу в Шымкенте. Они требуют новые участки и дома

CA-NEWS (KZ) -  Десятки жителей Арыси дошли до центра Шымкента от эвакуационного пункта в "Ак мечети". Здесь они развернули несколько плакатов и выступают с требованиями к властям, передает Vласть.kz.

В частности, протестующие говорят о том, что они не хотят возвращаться в Арысь, поскольку опасаются за свою безопасность - в городе уже несколько раз взрывались боеприпасы. Они требуют, чтобы им было предоставлено жилье, либо компенсированы расходы на его возведение в других местах на юге страны.

Собравшиеся также недовольны уровнем помощи со стороны государства. К митингующим выходили представители акимата Шымкента.

Полиция сопровождала колонну протестующих от "Ак мечети" до центра Шымкента, не вмешиваясь в ее движение.

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В телеграм каналах сообщают, что протестующие пытаются взять штурмом офис партии Nur Otan. Полиция пока держит оборону.

Население Арыси составляет около 45 тысяч человек, все они были эвакуированы после взрывов на складах в воинской части в понедельник.

Ранее днем сообщалось, что жители Арыси перекрыли дорогу в Шымкенте.

Напомним, в городе Арысь Туркестанской области Казахстана на территории воинской части 24 июня произошел взрыв, жители были эвакуированы. Трое человек погибли: два военнослужащих и один гражданский.

Военно-следственное управление МВД РК возбудило уголовное дело по факту ЧП в городе Арысь, сообщили в пресс-службе ведомства.

Заместитель министра обороны Казахстана Бахыт Курманбаев 26 июня сообщил, что пожар в городе полностью локализован.

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