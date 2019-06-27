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  27 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкентском метро ещё один пассажир упал на рельсы
Предыстория: Молодой человек упал в Ташкентском метро на рельсы и остался жив

CA-NEWS (UZ) -  Сегодня, 27 июня, приблизительно в 09:20 на станции метро «Беруний» стоя на краю платформы почувствовал себя плохо и упал на железнодорожное полотно Ш.Д., 1991 года рождения.

"Сотрудники станции помогли ему благополучно выбраться и оказали первую помощь. В результате падения видимых травм не обнаружено, мужчина признался, что плохо себя чувствовал до того, как спустился в метро и претензий к работникам метрополитена не имеет", - сообщила пресс-служба УП "Toshkent metropoliteni".

Данный инцидент не повлиял на график движения поездов метрополитена.

Напомним, что накануне, 26 июня, примерно в 17 часов на станции метро «Узбекистанская» стоя на краю платформы и почувствовав себя плохо, на железнодорожное полотно упал молодой мужчина, житель Намангана.

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