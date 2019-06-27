Меркель затрясло на встрече с президентом Германии (видео)

CA-NEWS (CA) - Канцлер Германии Ангела Меркель задрожала во время встречи с президентом Франк-Вальтером Штайнмайером. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Ангела Меркель тряслась на встрече с президентом Франк-Вальтером Штайнмайером», — говорится в сообщении. Пресс-секретарь канцлера заверила, что со здоровьем политика все в порядке. Также представитель отметил, что все запланированные мероприятия пройдут по графику.

За последние две недели это уже второй случай, когда канцлер недомогает. Ранее Меркель затрясло во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на красной дорожке во время исполнения гимна Германии. Сама политик объяснила тогда свое состояние обезвоживанием и жарой. СМИ же связали объяснили произошедшее с Меркель сильной жарой — в тот день в Берлине температура воздуха составляла около +30 градусов.