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  28 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В регионах Туркменистана стали закрывать частные магазины

CA-NEWS (TM) -  С конца мая власти Ашхабада, после критики президента начали закрывать частные магазины и различные сервисы, если они не были предусмотрены планом застройки, передает Хроники Туркменистана.

Оказалось, что новые ограничения касаются не только столицы. Как передают корреспонденты «Хроники Туркменистана», в городе Иолетен (Ýolöten) Марыйского велаята (области) также были закрыты десятки магазинов, которые были расположены в частных домах.

Важно отметить, что несколько лет назад владельцы этих магазинов получили официальные разрешения на открытие торговых точек, так как привели помещения в соответствие с требованиями городских властей. Однако теперь это решение было отменено, а торговля была запрещена.

По словам одного из местных жителей, ситуация с безработицей в регионе и без того катастрофическая, но вместо того, чтобы решать проблему власти оставили без заработка еще около сотни семей.

– Очень много домов у нас пустуют. Двери на замке, а хозяева на заработках в Турции. Когда рядом с городом зарубежная компания строила спичечную фабрику у нас была возможность хотя бы для временной подработки на стройке. Потом иностранцы уехали. Кто-то пытается выжить за счет торговли, но теперь и это запретили. Наверное, они тоже скоро уедут заграницу. В городе остаются в основном старики и дети, – рассказал собеседник ХТ, добавив, что подобное происходит по всему Марыйскому велаяту.

Предприниматели, чьи магазины были закрыты сообщили, что проблему можно было «решить» в местном хякимлике, но это бы стоило 18-20 тыс. манатов.

– Откуда у нас такие деньги? Мы ведь дешевые продукты местным пенсионерам и безработным продаем. Да и гарантий того, что через месяц нас снова не закроют нет, – возмутился бывший владелец одной из закрытых торговых точек.

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