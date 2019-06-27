В японскую Осаку съезжаются участники саммита G20

Саммит G20 в 2018 году

CA-NEWS (CA) - В японскую Осаку съезжаются участники саммита G20, в их числе — и председатель Евросовета Дональд Туск, которого приветствовал на правах хозяина премьер страны Абэ, передает Euronews.



У китайского лидера Си Цзиньпина намечен ряд двусторонних встреч. В Осаку прилетел и бразильский президент Болсонару, а также его турецкий коллега Эрдоган.

Дональд Трамп намерен встретится со Си Цзиньпином, чтобы обсудить новый виток войны тарифов и пошлин.

А президент Франции Макрон полагает, что важнее будет обсудить и кризис в Персидском заливе: "Пока ни одна из сторон не совершила непоправимого. Я разговаривал с президентом Ирана, и ещё раз дал ему понять, что выход из ядерной сделки будет ошибкой. И даже любой намек, что это может произойти — тоже ошибка".

Российский лидер также принимает участие в саммите G20. В его рамках у Путина должны состояться беседа с Трампом и тет-а-тет с Терезой Мэй. Встреча с Мэй проходит на фоне скандала с делом Скрипалей и последующей выдачи ордеров на арест российского имущества "неизвестного происхождения".

Саммит стран "двадцатки" пройдет в японском городе Осака 28-29 июня. Япония впервые станет хозяйкой форума