Митингующие жители Арыси требуют, чтобы Дарига Назарбаева купила им квартиры

CA-NEWS (KZ) - Жители Арыси, которые 27 июня начали митинговать на улицах Шымкента, придумали новые требования, передает Zakon.kz.

Главным желанием митингующих изначально было получить новые дома и участки, но не в Арыси, а где-нибудь еще. Теперь настроения сменились на более радикальные. Арысцы хотят, чтобы к ним приехала Дарига Назарбаева и купила им всем квартиры.

Старейшины Арыси и Шымкента просят бастующих угомониться, в том числе и имам Абдугаппар Сманов.

Писали им и волонтеры, подчеркивая, что из-за агрессии спасенных у них пропадает желание оказывать помощь. Волонтеры из Шымкента обиделись и отказались помогать.