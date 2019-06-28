Митингующие жители Арыси требуют, чтобы Дарига Назарбаева купила им квартиры
- Казахстан, происшествия
- 0:58, 28 июня 2019
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CA-NEWS (KZ) - Жители Арыси, которые 27 июня начали митинговать на улицах Шымкента, придумали новые требования, передает Zakon.kz.
Главным желанием митингующих изначально было получить новые дома и участки, но не в Арыси, а где-нибудь еще. Теперь настроения сменились на более радикальные. Арысцы хотят, чтобы к ним приехала Дарига Назарбаева и купила им всем квартиры.
Старейшины Арыси и Шымкента просят бастующих угомониться, в том числе и имам Абдугаппар Сманов.
Писали им и волонтеры, подчеркивая, что из-за агрессии спасенных у них пропадает желание оказывать помощь. Волонтеры из Шымкента обиделись и отказались помогать.
В Шымкенте не все поддерживают митингующих pic.twitter.com/kbb7onEJPa— Михаил Козачков (@koza4koff) 27 июня 2019 г.