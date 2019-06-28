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  28 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Митингующие жители Арыси требуют, чтобы Дарига Назарбаева купила им квартиры
Предыстория: Жители Арыси перекрыли дорогу в Шымкенте. Они требуют новые участки и дома

CA-NEWS (KZ) -  Жители Арыси, которые 27 июня начали митинговать на улицах Шымкента, придумали новые требования, передает Zakon.kz.

Главным желанием митингующих изначально было получить новые дома и участки, но не в Арыси, а где-нибудь еще. Теперь настроения сменились на более радикальные. Арысцы хотят, чтобы к ним приехала Дарига Назарбаева и купила им всем квартиры.

Старейшины Арыси и Шымкента просят бастующих угомониться, в том числе и имам Абдугаппар Сманов.

Писали им и волонтеры, подчеркивая, что из-за агрессии спасенных у них пропадает желание оказывать помощь. Волонтеры из Шымкента обиделись и отказались помогать.

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