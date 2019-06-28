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  28 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Премьер Грузии возложил на Саакашвили ответственность за беспорядки в Тбилиси

CA-NEWS (CA) -  Ответственность за беспорядки, которые произошли на митинге в Тбилиси у здания парламенте 20 июня, полностью возлагается на экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и его соратников. Об этом заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе на встрече с журналистами 27 июня, передает ТАСС.

"Ответственность за те результаты (беспорядки) возлагается на осужденного Саакашвили и его агрессивную группу, которые постарались использовать искренний протест наших сограждан и атаковали нашу конституцию. Это полностью неприемлемо. Вместе с тем каждый из нас и грузинское общество сходятся в том мнении, что в отдельных случаях отдельные люди превысили силу", - сказал Бахтадзе.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 за несколько дней до истечения его президентских полномочий. После этого против него на родине возбудили четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены приговоры.

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