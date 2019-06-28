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  28 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Туркменские издания сообщают о росте экспорта помидоров

CA-NEWS (TM) -  В текущем году Туркменистан отправил за рубеж более 15 тысяч тонн помидоров и огурцов, и более 7,5 тысяч тонн лука, передает ХТ.

Всего с начала года было экспортировано овощей на сумму в $15 миллионов, сообщил 26 июня «Туркменистан: золотой век».

Сообщается, что количество экспортированных помидоров и огурцов в два раза больше показателей прошлого года. До конца года будет собрано еще 15 тысяч тонн овощей.

По данным издания, которое ссылается на Союз промышленников и предпринимателей, урожай помидоров в несколько раз превысил потребности внутреннего рынка. Туркменская продукция востребована в России, Казахстане, Кыргызстане, Афганистане. В июне первая партия томатов была отправлена в Дубай (ОАЭ).

В июне российские СМИ дважды сообщали об уничтожении зараженных партий туркменских томатов (18,5 и 18 тонн) в Подмосковье и Самарской области.

В марте в туркменских помидорах, следовавших в Оренбургскую область России, были обнаружены вредители, а товар уничтожен.

15 марта в Туркменистане при поддержке USAID открыли микробиологическую лабораторию, в которой должны проводиться исследования пищевой продукции для обеспечения ее безопасности и сертификации по международным стандартам.

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