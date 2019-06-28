ООН призывает Кыргызстан и еще 47 стран отменить ограничения на въезд ВИЧ-инфицированных

CA-NEWS (KG) - На сегодняшний день 48 стран мира все еще применяют те или иные ограничения на въезд на их территорию людей с ВИЧ. Некоторые из них требуют пройти обязательное тестирование на вирус иммунодефицита для получения разрешения на въезд, проживание, работу или учебу. В числе 48 стран – Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Туркменистан и Украина, передает служба новостей ООН.

Сегодня Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) и Программа развития ООН (ПРООН) заявили, что такие ограничения носят дискриминационный характер и не обеспечивают защиту здоровья населения.

«Ограничения на поездки на основании ВИЧ-статуса нарушают права человека и неэффективны в усилиях по предотвращению передачи ВИЧ», - заявила и.о. Исполнительного директора ЮНЭЙДС Гунилла Карлссон.

В ЮНЭЙДС и ПРООН напомнили об обязательствах, закрепленных в Политической декларации ООН по борьбе со СПИДом, принятой в 2016 году. В ней говорится о необходимости отменить все формы ограничений на поездки ВИЧ-инфицированных.

Сегодня эксперты ООН вновь подчеркнули, что запреты на поездки и разного рода другие преграды в передвижении, основанные на реальном или предполагаемом ВИЧ-статусе, носят дискриминационный характер, препятствуют доступу ВИЧ-инфицированных к необходимым услугам, а также порождают стигму и дискриминацию.

С 2015 года, когда был опубликован предыдущий доклад по этой проблеме, ограничения на поездки в связи с ВИЧ сняли всего четыре страны - Беларусь, Литва, Республика Корея и Узбекистан.

Из 48 стран и территорий, в которых все еще действуют ограничения, по меньшей мере 30 имеют запреты на въезд, пребывание и проживание на их территории ВИЧ-инфицированных иностранцев. 19 стран прибегают к депортации людей с ВИЧ. В других государствах требуют пройти тест на ВИЧ перед получением рабочей визы или визы на временное проживание и учебу.

Чаще всего в качестве причины таких мер называется стремление защитить общественное здоровье и избежать возможных расходов в связи с уходом, поддержкой и лечением людей, живущих с ВИЧ. Но в ООН полагают, что какой бы ни была причина, ограничения на поездки в связи с ВИЧ ведут к серьезным нарушениям основных прав человека, в том числе свободы передвижения людей в сегодняшнем очень мобильном мире.