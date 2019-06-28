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  28 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президенты Кыргызстана и Таджикистана провели телефонный разговор

CA-NEWS (KG) -  27 июня состоялся телефонный разговор президента Таджикистана Эмомали Рахмона с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым, передает НИАТ Ховар.

В ходе беседы главы государств обсудили актуальные вопросы таджикско-кыргызских отношений.

В этом контексте президенты договорились продолжить межгосударственный диалог на высшем уровне в целях продвижения различных аспектов таджикско-кыргызского сотрудничества

Жээнбеков тепло поздравил президента Таджикистана с годовщиной праздника – День национального единства.

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