В Узбекистане из зарплаты банковских сотрудников удержали деньги на несостоявшийся концерт

CA-NEWS (UZ) - Из заработной платы сотрудников банков, рынков и налоговой инспекции в городе Коканде Ферганской области удержали деньги на несостоявшийся благотворительный концерт.

28 мая на центральном стадионе Коканда был запланирован «Благотворительный концерт с участием звезд». Средства, поступившие от реализации билетов, должны были быть направлены на помощь малоимущим семьям. Однако концерт, по неизвестным причинам, не состоялся.

Как сообщает centralasian.org, городские отделения банков в Коканде в принудительном порядке раздали по 60 штук, работникам рынка и торговых комплексов – 852 штуки, а сотрудникам Кокандской городской налоговой инспекции – 1020 билетов. Стоимость одного билета составляла 2652 сума (0,3 доллара).

Сотрудник Микрокредитбанка в городе Коканде, пожелавший остаться неизвестным, подтвердил информацию о том, что из зарплаты банковских сотрудников удержали деньги на несостоявшийся благотворительный концерт. "Нашему банку дали 60 штук билетов и сказали, что все сотрудники обязаны их купить. Некоторых заставили купить по два-три билета. Концерт не состоялся, а наши деньги так и не вернули обратно", – сказал сотрудник банка.

Сотрудники некоторых банков в Коканде сообщили, что организатором благотворительного концерта выступила городская администрация. "Подобная дурость, принудительный и абсолютно ненужный концерт – дело рук руководителя администрации. А кто еще может приказать сотрудникам банков, рынка и налоговой инспекции купить эти билеты?, – возмущается сотрудник одного из банков в Коканде.

​Однако в администрации города Коканда опровергли информацию о принуждении бюджетников к покупке билетов на несостоявшийся благотворительный концерт. "Концерт действительно не состоялся. Нам известно, что его организатором выступила какая-то негосударственная организация. Не думайте, что администрация будет стоять в стороне и наблюдать за происходящим, мы поможем вернуть людям деньги, потраченные на покупку билетов. Концерт был организован в целях оказания помощи малоимущим семьям. Однако мы не знали, что билеты на концерт продавали в принудительном порядке", – пояснил представитель городской администрации.