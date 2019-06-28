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  28 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Журналисту Радио Озоди отказали в аккредитации за якобы "упоминание о ПИВТ"

CA-NEWS (TJ) -  Министерство иностранных дел Таджикистана отказало в аккредитации журналиста таджикской службы Радио Озоди в Душанбе Барота Юсуфи.

Радио Свободная Европа/Радио Свобода назвало это «наглядным способом контроля правительства над независимыми СМИ». Дейзи Синделар, исполняющая обязанности президента корпорации РСЕ/РС, решительно осудила этот шаг таджикских властей. «Мы поплатились за соблюдение профессиональных стандартов в журналистской деятельности», - сказала она 27 июня.

Дейзи Синделар считает использование аккредитационной системы «цензурой», «вмешательством и давлением на таджикскую службу Радио Озоди». Радио Озоди является одним из немногочисленных независимых СМИ в Таджикистане.

В среду, 26 июня, представитель таджикской службы Радио Озоди был приглашен в МИД, где ему сообщили, что в аккредитации Бароту Юсуфи временно отказано, так как он не раз в своих репортажах упоминал запрещенную в стране Партию исламского возрождения.

Представитель Радио Озоди в ответ сообщил, что Барот Юсуфи является видеожурналистом и никогда не подготавливал репортажи о ПИВТ. Но в МИДе сказали, что таково распоряжение ГКНБ.

Барот Юсуфи (Баротали Назаров) был среди пятерых журналистов Радио Озоди, ожидающих получение аккредитации в МИД. Неизвестно, получат ли разрешение на осуществление своей профессиональной деятельности четверо других корреспондентов. Согласно законодательства страны, аккредитация выдается сроком на один год.

В 2016 году, после публикации на сайте Радио Озоди о дочери президента, МИД долгое время не выдавал аккредитацию шестерым корреспондентам этого СМИ. Недавно ОБСЕ осудила систему аккредитации, заявив, что она не должна быть средством контроля над журналистами.

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