На рынке "Бектупи" в Ташкенте загорелся склад

CA-NEWS (UZ) - 27 июня, во второй половине дня, на складе ООО «Бектопа курилиш», расположенном по Ташкентской кольцевой автомобильной дороге в Чиланзарском районе произошёл пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Ташкента.

Сотрудники службы пожарной безопасности МЧС через несколько минут прибыли на место происшествия. В 16.28 часов пожар был локализован, в 16.52 часов – полностью потушен.

Жертв и пострадавших нет. В результате пожара сгорел склад площадью 200 кв. м. и хранившиеся там товары. Причины пожара и сумма ущерба выясняются.