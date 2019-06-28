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  28 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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На рынке "Бектупи" в Ташкенте загорелся склад

CA-NEWS (UZ) -  27 июня, во второй половине дня, на складе ООО «Бектопа курилиш», расположенном по Ташкентской кольцевой автомобильной дороге в Чиланзарском районе произошёл пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Ташкента.

Сотрудники службы пожарной безопасности МЧС через несколько минут прибыли на место происшествия. В 16.28 часов пожар был локализован, в 16.52 часов – полностью потушен.

Жертв и пострадавших нет. В результате пожара сгорел склад площадью 200 кв. м. и хранившиеся там товары. Причины пожара и сумма ущерба выясняются.

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