Жители Арыси возвращаются домой

CA-NEWS (KZ) - Отправка жителей Арыси домой началась сегодня, 28 июня, в 8.00, сообщает издание «InformБюро» со ссылкой на акима Туркестанской области Умирзака Шукеева.

По словам Шукеева, обратное переселение жителей пройдёт автобусными колонами. Город поделили на 17 секторов, за которыми закреплены акиматы районов и городов области. Определены 640 ответственных специалистов – по одному на каждый дом. Во время заселения жителей в дома они будут оказывать им помощь.

Он добавил, что ситуацию в Арыси полностью взяли под контроль. Очаги пожара ликвидировали, улицы очистили от снарядов, провели дезинфекцию территории.

«В течение месяца мы все восстановительные работы завершим. Наши специалисты проведут фото- и видеофиксацию повреждённых объектов, ущерб будет выплачен. Все эти дни жителям будут оказывать услуги сотрудники полиции, врачи, спасатели», – подчеркнул аким.