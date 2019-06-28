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  28 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Туркменистана и министр экономики Японии провели встречу

CA-NEWS (TM) -  Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел встречу с министром экономики, торговли и промышленности Японии Йошихико Исозаки, передает госинформагентство «Туркменистан Сегодня».

Во время встречи состоялся обмен мнениями о перспективах взаимодействия в торгово-экономической сфере, в том числе в реализации новых совместных проектов.

В ряду актуальных направлений партнёрства – химическая индустрия, нефте- и газохимия, транспортно-коммуникационный сектор и логистика, внедрение передовых технологий, сельское хозяйство.

На встрече была отмечена деятельность Туркмено-японского комитета по экономическому сотрудничеству. Очередное 13-е заседание комитета состоялось 23 мая в Ашхабаде.

Также был упомянут успешный опыт в реализации крупных инфраструктурных проектов. К примеру, индустриальные комплексы по производству аммиака и карбамида – в Мары, карбамидных удобрений – в Гарабогазе, полиэтилена и полипропилена – в Киянлы, и готовящийся к открытию завод по производству экологически чистого синтетического топлива – бензина из природного газа.

В завершение встречи обе стороны выразили уверенность в дальнейшем развитии межгосударственного сотрудничества.

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