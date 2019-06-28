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  28 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте за ночь сгорели два кафе

CA-NEWS (UZ) -  В Ташкенте вечером 27 июня сгорели сразу два кафе, сообщает служба пожарной безопасности столицы.

Сообщение о пожаре в кафе «Шаббода», расположенном на улице Кора-Камыш-1 Алмазарского района, поступило на экстренный номер службы пожарной безопасности МЧС в 20.41. На место незамедлительно прибыло 8 пожарных расчетов. Оперативными действиями в 21.08 пожар был локализован и в 21.18 полностью потушен, – сообщили в ГУВД.

Отмечается, что в результате пожара сгорело 350 кв. м крыши и помещений кафе. Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина пожара: неосторожное обращение с открытым огнем при приготовлении пищи в ветреную погоду. Сумма ущерба устанавливается.

Кроме того, а 21.25 на 101 поступило сообщение о пожаре в Яшнабадском районе столицы.

Через несколько минут к месту происшествия – кафе «У Аркадия», расположенного по улице Султон Машходий, 43, прибыли пожарные боевые расчеты. В 21.46 пожар был локализован и в 21.55 – полностью ликвидирован, – отметили в правоохранительном ведомстве.

Жертв и пострадавших нет. В результате пожара сгорело 40 кв. м крыши кафе. Предлагаемая причина пожара – короткое замыкание в электропроводке. Сумма ущерба устанавливается.

Напомним, ранее сообщалось, что 27 июня в Ташкенте произошёл пожар на складе оптового рынка Бектупи".

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