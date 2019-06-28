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  28 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Монголия и Болгария создадут совместную торговую палату

CA-NEWS (MNG) -  Национальная Торгово-промышленная палата Монголии (НТППМ) и Агентство по поддержке малого и среднего предпринимательства Болгарии организовали совместную бизнес-встречу представителей деловых кругов Монголии и Болгарии, передает Монцамэ.

В ней приняли участие председатель НТППМ О.Амартувшин, генеральный секретарь Б. Саруул, исполнительный директор болгарского Агентства по поддержке малого и среднего предпринимательства Бойко Таков, а также представители компаний двух стран.

В своем вступительном слове председатель НТППМ О.Амартувшин отметил: "Сегодняшняя встреча свидетельствует о возобновлении традиционного торгово-экономического сотрудничества между Монголией и Болгарией. Здесь собрались более 10 представителей болгарских компаний по производству пищевых продуктов и сельскохозяйственной продукции, в том числе организации инфраструктурных сфер, а также около 20 представителей монгольского бизнеса. У нас есть широкие возможности для сотрудничества и обмена опытом и технологиями в производстве сельскохозяйственной продукции и оборудования”.

Он также выразил уверенность в том, что бизнес-встреча будет способствовать дальнейшему расширению двустороннего торгово-экономического сотрудничества, укреплению взаимопонимания и углублению связей и партнерских отношений между предпринимателями двух стран.

В ходе встречи Национальная Торгово-промышленная палата выразила готовность оказать всестороннюю поддержку в создании совместной палаты Монголии и Болгарии.

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