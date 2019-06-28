С начала года инфляция в Казахстане составила 2.4%

CA-NEWS (KZ) - По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики, в мае 2019 года инфляция в Казахстане составила 0,6% (в мае 2018 года – 0,2%), сообщает пресс-служба Национального банка Казахстана.

С начала года инфляция составила 2,4% (январь-май 2018 года – 2,4%). За январь-май цены на продовольственные товары повысились на 5,7%, непродовольственные товары – на 1,8%. Цены на платные услуги снизились на 1%.

Годовая инфляция сложилась на уровне 5,3% и находится внутри целевого коридора 4-6%. В структуре инфляции цены на продовольственные товары в годовом выражении повысились на 7,9%, непродовольственные товары – на 6,1%.

Годовой темп роста цен на платные услуги составил 1,3%.