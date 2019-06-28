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  28 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Аномальная жара стала причиной смерти четырех человек в Европе

CA-NEWS (CA) -  Аномальная жара стала причиной гибели одного человека в итальянском Милане. Три смертельных случая зафиксированы на юге Франции, как сообщает издание «EuroNews».

«Худшее ещё впереди», – говорят в Минздраве страны и синоптики, ожидая повышение температуры местами до +40 градусов по Цельсию и выше.

Раздача питьевой воды, мобильный душ, «прохладные комнаты», оснащённые кондиционерами... Памятуя о трагедии 2003 года, когда жара унесла жизни 15 тысяч французов, власти стараются принять все возможные меры.

«Наше внимание обращено на уязвимые категории граждан, на тех, кто по сути изолирован. У нас есть списки людей, с которыми мы связываемся, когда наступает аномальная жара. Эти списки формируются соцработниками, сотрудниками различных организаций. Мы звоним этим людям, чтобы убедится в том, что они в порядке и находятся в безопасности. Если нет, то заботу о них мы берём на себя, забирая их в наши «прохладные комнаты», – рассказывает Ариэль Вейль, мэр 4-го округа.

Летние температуры близки к рекордным в странах Восточной и Центральной Европы. Тяжело приходится не только людям. Не привыкших к таким экстремальным погодным условиям обитателей пражского зоопарка поливают водой и кормят льдом.

Засуха губит сельхозугодия в целом ряде стран. Но худшие последствия жары испытывает на себе природа Испании: там бушуют пожары, которые грозят уничтожить до 20 тысяч гектаров леса.

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