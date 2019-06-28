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  28 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Путин и Трамп кратко побеседовали перед саммитом G20

CA-NEWS (CA) -  Владимир Путин и Дональд Трамп кратко побеседовали "на ногах" перед открытием саммита G20 в Осаке, передает РИА Новости.

Два лидера оживленно разговаривали, когда шли на церемонию фотографирования.
Как рассказал ранее высокопоставленный представитель администрации США, на переговорах, который начнутся в восемь утра по московскому времени Путин и Трамп обсудят ситуацию в Иране, Венесуэле, на Украине, контроль над вооружениями, двусторонние отношения, а также тему "вмешательства" в выборы.
По словам помощника президента Юрия Ушакова, они также могут поднять вопросы стратегической стабильности, обсудят конфликты в Сирии и Афганистане.
Трамп заявлял, что ожидает "хорошего разговора".
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