Путин и Трамп кратко побеседовали перед саммитом G20

CA-NEWS (CA) - Владимир Путин и Дональд Трамп кратко побеседовали "на ногах" перед открытием саммита G20 в Осаке, передает РИА Новости.

Два лидера оживленно разговаривали, когда шли на церемонию фотографирования.

Как рассказал ранее высокопоставленный представитель администрации США, на переговорах, который начнутся в восемь утра по московскому времени Путин и Трамп обсудят ситуацию в Иране, Венесуэле, на Украине, контроль над вооружениями, двусторонние отношения, а также тему "вмешательства" в выборы.

По словам помощника президента Юрия Ушакова, они также могут поднять вопросы стратегической стабильности, обсудят конфликты в Сирии и Афганистане.

Трамп заявлял, что ожидает "хорошего разговора".