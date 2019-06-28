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  28 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане работу парламента VI созыва продлили до 5 июля

CA-NEWS (KZ) -  В Казахстане 28 июня состоялось совместное заседание палат парламента, на котором рассмотрен вопрос о продлении работы четвертой сессии VI созыва, сообщает пресс-служба Мажилиса.

Выступивший на заседании премьер-министр страны Аскар Мамин сообщил, что в связи с инициативами президент Касым-Жомарта Токаева, направленными на решение социальных вопросов казахстанцев, необходимо внесение корректировок в республиканский бюджет на 2019-2021 гг. А.Мамин обратился с просьбой к депутатскому корпусу продлить период своей сессионной работы.
В связи с этим председательствующий на совместном заседании палат Парламента спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин сообщил о решении депутатского корпуса продлить работу четвертой сессии VI созыва.
Данный вопрос был поставлен на голосование и получил единогласное одобрение депутатов Сената и Мажилиса, которое зафиксировано в принятом Постановлении.
- Таким образом, работа четвертой сессии Парламента VI созыва продлевается до 5 июля 2019 года, - объявил Нурлан Нигматулин.
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