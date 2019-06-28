Руководитель администрации президента Монголии призвал экс-президента прийти и дать показания по делу о коррупции

CA-NEWS (MNG) - 26 июня управление по борьбе с коррупцией получило у руководителя администрации президента Монголии З.Энхболда свидетельские показания по проверяемому в управлении делу в отношении приобретения 49 процентов акций ГОКа "Эрдэнэт", после которого он призвал экс-президента Ц. Элбэгдоржа прийти и дать показания по делу о коррупции, передает Mongolnow.

Сразу же после выхода из здания управления З.Энхболд разместил на своей страничке в фэйсбуке видеозапись.

«Экс-премьер Ч.Сайханбилэг указал в своих показаниях, что в ходе приобретения 49 процентов акций "Эрдэнэт", я, в качестве тогдашнего председателя парламента (ВГХ), и экс-президент Ц.Элбэгдорж были в курсе. Таким образом, он повлёк за собой и меня в своих неправомерных действиях по превышению должностных полномочий и при этом он не поставил в известность ВГХ. Этого не было. Я официально заявил об отсутствии такового в рамках законодательства и выхожу из Управления по борьбе с коррупцией. Неправильно приобретение 49 процентов акций "Эрдэнэт” без ведома ВГХ. Я придерживаюсь своей трёхгодичной позиции разрешения этого дела согласно законодательству. Превысившим должностные полномочия человеком является Ч.Сайханбилэг, а не я. Антикоррупционное управление ждёт экс-президента Ц.Элбэгдоржа для получения показаний. Призываю Вас прийти и дать показания. А вообще, правильно, что 49 процентов акций “Эрдэнэт” остаются в Монголии. Но решение об их приобретении государством или частной компанией должен был принять тогдашний ВГХ", - сообщил руководитель администрации президента Монголии.

Экс-президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж был вызван в Антикоррупционное управление в пятницу 22 февраля в связи с теми материалами, которые ранее были переданы президентом Халтмагийном Баттулгой в генеральную прокуратуру.



Эти обвинения касаются попыток передачи иностранцам каменноугольного месторождения Тавантолгой на продолжительный срок.

16 января действующий президент Х.Баттулга встретился с главой прокуратуры Монголии. Во время встречи он сказал, что обращается к Генеральному прокурору Монголии как рядовой законопослушный гражданин и просит проверить и допросить своего предшественника Цахиагийна Элбэгдоржа.

Х.Баттулга подозревает, что экс-президент Цахиагийн Элбэгдорж, экс-премьер министры Мэндсайханы Энхсайхан и Жаргалтулгын Эрдэнэбат в 2015-2016 годах продали иностранцам крупнейшее месторождение каменного угля Таван Толгой. Баттулга так же отметил, что у него есть документы, где на 176 страницах описаны "незаконные" действиях вышеупомянутых политиков. Эти документы были переданы генеральному прокурору.

В 2016 году канал НТВ сообщил, что власти Монголии поделили на 3 части права на одно из самых больших в мире угольных месторождений — «Таван-Талгойское»: 40% достанутся китайско-японскому альянсу «Шеньхуа мицуи», 24% — американской горнорудной «Пибоди энерджи», а 36% — консорциуму, в который помимо «РЖД» входит целый ряд компаний, в том числе «Суек», японские «Сумитома» и «Марубини», южнокорейские Daewoo и LG. Запасы «Таван-Толгоя» оцениваются в 7,5 млрд. тонн. Но главное — это крупнейшее в мире неразработанное месторождение коксующегося угля. Его там 40%.

13 февраля в Монголии состоялась встреча экс-президента страны Цахиагийн Элбэгдоржа с журналистами. Экс-президент отверг обвинение Баттулги, равно как и обвинения насчёт тайной приватизации 49% акций ГОКа Эрдэнэт (совместное монголо-российское предприятие горно-обогатительный комбинат «Э рдэнэт») и обвинения, что он и его сподвижники запустили руку в бюджет международной конференции АСЕМ (Форум «Азия — Европа»).

Более того, Ц.Элбэгдорж заявил, что к вопросу 49% может быть причастен сам Х.Баттулга.













