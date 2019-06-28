Посол Дании вручил копии верительных грамот президенту Туркменистана
- Туркменистан, политика
- 11:14, 28 июня 2019
- Просмотров: 187
CA-NEWS (TM) - 27 июня состоялась встреча Гурбангулы Бердымухамедова с послом Дании в Туркменистане Карстеном Сендергордом, прибывшим в Ашхабад для вручения верительных грамот. Об этом сообщает пресс-служба МИД Туркменистана.
Во время встречи стороны обсудили вопросы развития дружеских отношений между двумя странами и возможности двустороннего политического, экономического и культурного сотрудничества.
В ходе встречи К. Сендергорд вручил копии своих верительных грамот. Поздравив его с назначением на должность, глава Туркменистана пожелал ему успехов на новом поприще.
В свою очередь, посол Дании заверил, что будет содействовать укреплению взаимоотношений между государствами.