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  28 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Посол Дании вручил копии верительных грамот президенту Туркменистана

CA-NEWS (TM) -  27 июня состоялась встреча Гурбангулы Бердымухамедова с послом Дании в Туркменистане Карстеном Сендергордом, прибывшим в Ашхабад для вручения верительных грамот. Об этом сообщает пресс-служба МИД Туркменистана.

Во время встречи стороны обсудили вопросы развития дружеских отношений между двумя странами и возможности двустороннего политического, экономического и культурного сотрудничества.

В ходе встречи К. Сендергорд вручил копии своих верительных грамот. Поздравив его с назначением на должность, глава Туркменистана пожелал ему успехов на новом поприще.

В свою очередь, посол Дании заверил, что будет содействовать укреплению взаимоотношений между государствами.

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