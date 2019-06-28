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  28 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Силовики Узбекистана обезвредили бомбу и освободили условных заложников

CA-NEWS (UZ) -  Cиловые структуры Республики Каракалпакстан 25-26 июня провели совместные тактико-специальные учения по обеспечению безопасности и уничтожению условной группы террористов в населенном пункте Жаслык. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики.

В совместных учениях были задействованы территориальные подразделения Минобороны, Службы государственной безопасности, министерств внутренних дел и по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии, Государственного таможенного комитета, а также местные органы самоуправления.
Учения прошли на одном из объектов Жаслыка, где по замыслу розыгрыша условная группа террористов захватила объект предприятия и взяла в «заложники» рабочих.

Оперативными действиями совместных групп специального назначения была проведена операция по освобождению «заложников» и ликвидации условных террористов. Силами саперных подразделений обнаружено «подрывное устройство» кустарного производства, которое вскоре было обезврежено.

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