Силовики Узбекистана обезвредили бомбу и освободили условных заложников

CA-NEWS (UZ) - Cиловые структуры Республики Каракалпакстан 25-26 июня провели совместные тактико-специальные учения по обеспечению безопасности и уничтожению условной группы террористов в населенном пункте Жаслык. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики.

В совместных учениях были задействованы территориальные подразделения Минобороны, Службы государственной безопасности, министерств внутренних дел и по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии, Государственного таможенного комитета, а также местные органы самоуправления.

Учения прошли на одном из объектов Жаслыка, где по замыслу розыгрыша условная группа террористов захватила объект предприятия и взяла в «заложники» рабочих.

Оперативными действиями совместных групп специального назначения была проведена операция по освобождению «заложников» и ликвидации условных террористов. Силами саперных подразделений обнаружено «подрывное устройство» кустарного производства, которое вскоре было обезврежено.