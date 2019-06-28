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  28 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Под Ташкентом курсанты учились управлению танками под водой

CA-NEWS (UZ) -  Курсанты Чирчикского высшего танкового командно-инженерного училища учились управлению боевой машиной Т-62 под водой, сообщила пресс-служба Минобороны Узбекистана.

Перед началом занятия группа боевых пловцов обследовала дно водного препятствия. До совершения переправы вброд были проверены состояние технической исправности бронетехники, физическая и психологическая готовность обучаемого контингента.

По плану занятия бронетехника медленно погружается в воду, но при покидании воды она должна двигаться на высокой скорости. Руководители занятия на учебных местах внимательно следят за правильностью его выполнения.
В этот же день проведены практические занятия по управлению в надводном положении боевыми машинами пехоты БМП-2 (бронемашины).

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