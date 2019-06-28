Валовые международные резервы Казахстана снизились на $2,9 млрд. с начала года

CA-NEWS (KZ) - За май 2019 года валовые международные резервы Национального банка РК, по предварительным данным, увеличились на 3,5%, или на 946,7 млн долл. США до

28,0 млрд долл. США. С начала года резервы снизились на 9,4 %, или на 2,9 млрд долл. США, передает пресс-служба Национального банка РК.

Поступление валюты на счета Правительства в Национальном Банке, увеличение

остатков в иностранной валюте на корреспондентских счетах банков в Национальном

Банке и операции по покупке золота были частично нейтрализованы операциями по

пополнению активов Национального фонда и обслуживанию внешнего долга

Правительства.

Международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда в

иностранной валюте (58,6 млрд долл. США), на конец мая 2019 года составили 86,7 млрд

долл. США. Денежная база в мае 2019 года расширилась на 16,2% и составила 6617,5 млрд тенге (с начала года сжатие на 0,5 %). Узкая денежная база, т.е. денежная база без учета срочных депозитов банков второго уровня в Национальном Банке расширилась на

8,6 % до 5522,6 млрд. тенге (сжатие на 7,9%).

Денежная масса за май 2019 года, по предварительным данным, увеличилась на 2,0% и составила 19 737,5 млрд тенге (с начала года снижение на 5,2 %), наличные деньги в обращении увеличились на 1,7% до 2245,9 млрд тенге (снижение на 0,6%).