Беларусь предлагает Таджикистану совместно работать на рынке Афганистана

CA-NEWS (TJ) - Главы Таджикистана Эмомали Рахмон и и Беларуси Александр Лукашенко договорились о совместной работе на рынках Афганистана.

Договоренности достигнуты в ходе состоявшихся накануне, 28 июня, во Дворце независимости в Минске таджикско-белорусских переговоров на высшем уровне, передает телеканал Ont.by.

«Мы договорились с Эмомали Шариповичем, что в ближайшее время организуем в Таджикистане масштабную выставку наших компаний, наших предприятий. Организуем с таким расчетом, чтобы вместе с вами выйти на афганский и пакистанский рынки. Конечно, нам бы очень хотелось, чтобы к этому процессу вы подключились. Потому, что вы, как никто другой, знаете Афганистан», - сказал на расширенной встрече делегаций двух стран Лукашенко.

Он отметил, что президент Таджикистана поддержал проект по созданию производственных предприятий, которые будет работать на три страны.

«Но, мы должны показать эту продукцию. Президент сказал, что он все сделает для организации масштабнейщей выставки той продукции, которую мы производим», - добавил Лукашенко.

Эмомали Рахмон, в свою очередь, отметил, что в последние годы Таджикистан и Беларусь сделали ставки на реализацию конкретных экономических проектов, где совпадают интересы сторон.

«Это, в первую очередь, агропромышленный комплекс, машиностроение, сфера транспорта, пищевая и легкая промышленности. Наши договоренности предполагали открытие на юге Таджикистана производства тракторов марки «Буларусь». Данный проект предлагалось реализовать с учетом экспорта производимой продукции в Афганистан и Пакистан. Нам необходимо найти эффективные пути скорейшей реализации этих проектов», - заключил президент Таджикистана.

Планируется, что Эмомали Рахмон останется в Беларуси до выходных и посетит церемонию закрытия II Европейских игр, которая пройдет 30 июня на стадионе "Динамо".

В поездке Эмомали Рахмона сопровождают министр иностранных дел, помощник президента по вопросам зарубежных связей, министры образования и науки, сельского хозяйства, культуры, Генеральный прокурор, председатель Комитета по делам молодежи и спорта и другие официальные лица.