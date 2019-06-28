В России набирают учителей для работы в Таджикистане и Кыргызстане

CA-NEWS (TJ) - Министерство просвещения России открывает приём заявок учителей для осуществления преподавательской деятельности в школах Таджикистана и Кыргызстана на 2019/2020 учебный год.

Планируется, что в новом учебном году школы Таджикистана и Кыргызстана примут преподавателей русского языка и литературы, физики, математики, химии, биологии, информационных технологий и учителей начальных классов.

Гуманитарный проект по обеспечению работы российских педагогов-предметников в зарубежных школах реализуется Минпросвещения России в Таджикистане с 2017 года, а с 2019/2020 учебного года – в Республике Киргизия, сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.

Напомним, в 2017/2018 учебном году Россия направила в Таджикистан 29 преподавателей, а в следующем учебном году количество российских преподавателей в таджикских школах выросло до 50.

Ранее сообщалось, что, таджикская сторона обязуется обеспечить российских учителей бесплатным проживанием в Таджикистане, оплату труда в школе на привычном для них уровне, а также компенсацию расходов на авиаперелет.