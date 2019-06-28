Президент Казахстана назначил нового руководителя Администрации президента

CA-NEWS (KZ) - Касым-Жомарт Токаев указом от 28 июня назначил Крымбека Кушербаева новым руководителем Администрации президента. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

Ранее Токаев подписал указ об освобождении от должности руководителя Администрации Бакытжана Сагинтаева в связи с переходом на другую работу.

Крымбек Кушербаев до назначения занимал должность акима Кызылординской области.

Родился он в 1955 году в г. Казалинск Кызылординской области. Трудовую деятельность начал в 1978 году инженером, затем начальником группы подготовки производства ПМК-112 СПО «Главриссовхозстрой».

С 1983 по 1986 годы – первый секретарь Кызылординского горкома.

С 1988 по 1991 годы – аспирант Академии общественных наук при ЦК КПСС (г. Москва).

В 1994-1995 годах – глава Калининской районной администрации Алматы.

С 1996 по 1997 годы – пресс-секретарь – руководитель пресс-службы президента.

С октября 1997 по январь 1999 года – министр образования, культуры и здравоохранения.

С 18 декабря 2000 года – аким Западно-Казахстанской области.

С ноября 2003 года – посол РК в России, Армении и Финляндии.

С 24 января 2006 года – аким Мангистауской области.

22 декабря 2011 года подал в отставку с поста акима после возникших беспорядков в г. Жанаозен.

С 2012 по 2013 года исполнял обязанности заместителя премьер-министра.