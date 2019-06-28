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  28 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Посол США аккредитован в Туркменистане

CA-NEWS (TM) -  В Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялась встреча с новым Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенных Штатов Америки в Туркменистане Мэттью Стивеном Климовым, сообщает Министерство иностранных дел Туркменистана.

В начале встречи Посол США вручил копии верительных грамот. Поздравив Посла с назначением, туркменская сторона выразила готовность к оказанию всяческого содействия и поддержки деятельности Посла в деле укрепления двустороннего сотрудничества.

В ходе встречи стороны выразили приверженность развитию политического диалога, активизации экономического взаимодействия между двумя странами. Были также рассмотрены приоритеты двустороннего регионального сотрудничества, а также взаимодействия по вопросам урегулирования ситуации в Афганистане.

Отдельно были обсуждены вопросы развития торгово-экономических отношений. В этой связи была особо отмечена роль Де­лового совета Туркменистан–США.

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