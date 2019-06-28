Минфин Узбекистана опроверг поступление в бюджет $1,2 млрд от Гульнары Каримовой

- Узбекистан, общество
- 11:57, 28 июня 2019
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CA-NEWS (UZ) - Министерство финансов Узбекистана опровергло сообщения некоторых местных СМИ о том, что находящаяся в заключении дочь первого президента Гульнара Каримова вернула в бюджет $1,2 млрд. Соответствующее заявление распространила в четверг пресс-служба ведомства.
"Министерством финансов не ведется пофамильный учет взысканных доходов. При этом в течении прошлого года и в первом полугодии текущего года доходы на вышеуказанную сумму в бюджет не поступали.
Так в течении прошлого года поступления в бюджет от обращенного в доход имущества (включая реализацию изъятых ювелирных изделий и валютных средств) составили 163 млрд. сум или 20,2 млн. долл. США (по среднегодовому курсу).
В течении первого полугодия текущего года поступления в бюджет от обращенного в доход имущества составили 99,4 млрд. сум или $11,8 млн. (по среднему курсу)", - отмечается в сообщении Минфина.
Напомним, ранее дочь Гульнары Каримовой - Иман Каримова опубликовала обращение своей матери к президенту Мирзиёву, в котором та сообщает об изъятых у нее средствах: "Я хочу объявить, для протокола, что до сих пор исключительно мои личные активы, находящиеся на территории Узбекистана, уже вышли из моей собственности и работают на благо республиканского бюджета, что подтверждается в ходе нескольких местных расследований, на сумму в размере $1,2 млрд долларов США".
Кроме того, Гульнара сообщала, чтона счетах у нее есть еще деньги, на которые она обещает не претендовать: "Мои адвокаты, вопреки собственным советам, отозвали свои документы, связанные с отстаиванием денежных средств на сумму $131 000 000 и $555 000 000″.
Позднее правительственный портал Швеции сообщил, что вернет Узбекистану 130 млн швейцарских франков ($133,7 млн), замороженных на счетах Каримовой.