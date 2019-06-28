Верховный суд Узбекистана объяснил, почему экс-генпрокурору назначено меньшее наказание, чем сообщникам

CA-NEWS (UZ) - В Верховном суде Узбекистана прокомментировали, почему бывшему генеральному прокурору Рашиду Кадирову назначено меньшее наказание, чем его сообщникам.

Ранее сообщалось, что бывший генеральный прокурор Рашид Кадиров был признан виновным в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, предусмотренных рядом статей Уголовного кодекса. Ему было назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы и штрафа в размере 500 минимальных размеров заработной платы ($12 тыс).

При этом его сообщникам было назначено наказание в виде лишения свободы от 13 до 19 лет.

Верховный суд объяснил почему Рашиду Кадирову назначено меньшее наказание, чем его сообщникам.

Необходимо отметить, что при вынесении приговора Рашиду Кадирову суд следовал строго в рамках действующего законодательства. А именно в порядке части 6 статьи 50 УК РУз, согласно которой «осуждаемым к лишению свободы мужчинам в возрасте более шестидесяти лет и женщинам срок наказания не может превышать двух третей максимального срока лишения свободы, предусмотренного соответствующей статьёй Особенной части настоящего Кодекса».

«С учётом того, что Р. Кадырову на момент вынесения приговора исполнилось более шестидесяти лет, становится ясно, почему подсудимому назначено вышеназванное наказание», - говорится в сообщении Верховного суда.