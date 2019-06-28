РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  28 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Путин и Трамп провели официальную встречу в рамках саммита G20

CA-NEWS (CA) -  В Осаке в рамках саммита «Большой двадцатки» завершилась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, она длилась полтора часа, передает издание «РИА Новости».

Беседа состоялась сразу после первого рабочего заседания G20.

Президенты заявили, что обе стороны, а также весь мир заинтересованы в улучшении отношений.

Главы государств, как и ожидалось, обсудили ситуации в Иране, Сирии, Венесуэле и Украине.

Это третья личная встреча лидеров России и США, в основном они общаются по телефону.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Жители Арыси перекрыли дорогу в Шымкенте. Они требуют новые участки и дома
  • В Бурятии потерпел крушение пассажирский Ан-24
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×