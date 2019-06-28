Путин и Трамп провели официальную встречу в рамках саммита G20
- Азия и мир, политика
- 12:43, 28 июня 2019
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CA-NEWS (CA) - В Осаке в рамках саммита «Большой двадцатки» завершилась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, она длилась полтора часа, передает издание «РИА Новости».
Беседа состоялась сразу после первого рабочего заседания G20.
Президенты заявили, что обе стороны, а также весь мир заинтересованы в улучшении отношений.
Главы государств, как и ожидалось, обсудили ситуации в Иране, Сирии, Венесуэле и Украине.
Это третья личная встреча лидеров России и США, в основном они общаются по телефону.