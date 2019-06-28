Путин и Трамп провели официальную встречу в рамках саммита G20

CA-NEWS (CA) - В Осаке в рамках саммита «Большой двадцатки» завершилась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, она длилась полтора часа, передает издание «РИА Новости».

Беседа состоялась сразу после первого рабочего заседания G20.

Президенты заявили, что обе стороны, а также весь мир заинтересованы в улучшении отношений.

Главы государств, как и ожидалось, обсудили ситуации в Иране, Сирии, Венесуэле и Украине.

Это третья личная встреча лидеров России и США, в основном они общаются по телефону.