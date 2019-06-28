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  28 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Арысь возвращаются жители города (фото)

CA-NEWS (KZ) -  Сотрудники МВД помогают жителям Арыси с возвращением в родной город, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Для желающих вернуться специально выделили автобусы, с 6.00 со всех эвакуационных пунктов началась отправка людей. Личный состав ДП Туркестанской области и Шымкента обеспечивали безопасность граждан.

Сотрудники дорожной полиции сопровождают колонны автобусов, которые везут жителей Арыси домой. МПС следит за сохранностью вещей эвакуированных.

Ситуация по возвращению жителей Арыси в город находится на личном контроле главы МВД Ерлана Тургумбаева. Министр приехал в Арысь.

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