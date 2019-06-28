Залмай Халилзад: Таджикистан своим авторитетом может подтолкнуть афганцев к миру и согласию

CA-NEWS (TJ) - Таджикистан своим авторитетом может подтолкнуть афганцев к миру и согласию, заявил спецпредставитель США по вопросам афганского урегулирования Залмай Халилзад на встрече с журналистами в Душанбе.

США не намерены монополизировать право на установление мира в Афганистане: в этом процессе, по словам Халилзада, могут участвовать все страны, в том числе и Таджикистан.

Таджикистан ратует за мир в соседней стране путем переговоров между конфликтующими сторонами. Таджикистан и Афганистан имеют 1344-километровую границу. Душанбе считает, что решение афганской проблемы является гарантией стабильности и безопасности а регионе.

«США достигли договоренности с Россией и Китаем по вопросу мира в Афганистане. В Вашингтоне выражают уверенность, что другие страны также внесут свою лепту. Таджикистан и Центральная Азия могут в этом вопросе сыграть ключевую роль», - отметил Залмай Халилзад.

Специальный посланник США по Афганистану провел по меньшей мере шесть раундов переговоров с боевиками «Талибана», целью которых является прекращение многолетнего внутреннего конфликта в стране. В ближайшее время состоится очередной раунд переговоров. Халилзад отметил, что в Вашингтоне твердо намерены покончить с конфликтом в Афганистане - США тратят на войну в Афганистане от 30 то 50 млрд. долларов в год.

«Мир в Афганистане должен быть всеобъемлющим. Если одна группа, одно племя или одна партия хочет силой захватить власть, убрав с политической сцены своих оппонентов, то это неминуемо приведет к войне», - подчеркнул Залмай Халалзад.

Залмай Халилзад отвечая на вопрос о выводе войск США из Афганистана подчеркнул, что это зависит от ситуации в Афганистане и дальнейших переговоров в рамках мирного процесса в стране. В начале года президент Дональд Трамп заявил, что военный контингент США будет выведен с территории Афганистана, если местные власти смогут заключить мирный договор с боевиками «Талибана».

Спецпредставитель США по вопросам афганского урегулирования Залмай Халилзад 26 июня прибыл в Душанбе. В четверг во Дворце Наций в таджикской столице состоялась беседа президента Таджикистана Эмомали Рахмон с Залмаем Халилзадом.