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  28 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Россия выплатит Казахстану компенсацию за загрязненную нефть в размере 76 млн долларов

CA-NEWS (KZ) -  «Транснефть» выплатит «Казтрансойлу» компенсацию из расчета 15 долларов за баррель. Её общая сумма может составить 76 млн долларов, передает издание Deutsche Welle.

Российская компания-оператор «Транснефть» выплатит казахстанскому оператору нефтепроводов «Казтрансойл» компенсацию из расчета 15 долларов за баррель, при этом общий размер компенсации за нефть, загрязненную в балтийском порту Усть-Луга, может составить около 76 млн долларов, сообщило вечером в четверг, 27 июня, агентство Bloomberg со ссылкой на два информированных источника.

«В сумму компенсации входит все: потеря качества, простои, хранение», - отметил один из источников. Официального соглашения между двумя операторами пока не подписано.

Ранее источники агентства Reuters сообщили, что Россия выплатит Казахстану фиксированную компенсацию за загрязненную нефть.

Согласно предварительным условиям сделки, «Транснефть» возместит убытки «Казтрансойлу» или грузоотправителям Казахстана, которые сдали в систему кондиционное сырье, а в Усть-Луге получили загрязненную нефть. После этого производители смогут возместить потери покупателям.

По подсчетам трейдеров, объем загрязненной казахстанской экспортной нефти составляет 700 тыс. тонн из приблизительно 5 млн тонн некондиционного сырья, попавшего в систему нефтепроводов «Транснефти».

Проблемы с качеством российской нефти возникли в апреле. Первым о ее загрязнении хлорорганикой заявил белорусский концерн «Белнефтехим».

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