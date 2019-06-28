Вице-министры МИД Монголии и Кореи провели встречу

CA-NEWS (MNG) - Вице-министр иностранных дел Монголии Б.Батцэцэг 27 июня встретилась с первым заместителем министра иностранных дел Республики Корея Чо Сэй Янгом, прибывшим в Монголию для участия в 4-м заседании Монголо-Южнокорейского межправительственного совместного комитета, передает «Монцамэ».
В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества и развития отношений между двумя странами.
Министры обменялись мнениями о праздновании 30-летия установления дипломатических отношений, которое будет отмечаться в следующем году. В частности, они затронули вопросы объявления 2020 года – Годом дружбы Монголии и Южной Кореи и празднования этого юбилея в каждой стране согласно специальному плану.
В целях развития двусторонних отношений и сотрудничества, корейская сторона предложила начать стратегические консультации между внешнеполитическими ведомствами.
Приветствуя это предложение, монгольская сторона предложила обсудить сроки и сферу охвата вопросов на консультациях.
Представители двух стран договорились и впредь поддерживать увеличение обмена граждан и укреплять дружественные отношения народов Монголии и Кореи.