Иман Каримова ответила Юлдуз Усмановой на критику матери

CA-NEWS (UZ) - Дочь Гульнары Каримой Иман опубликовала ответ певице Юлдуз Усмановой, которая ранее раскритиковала представителей узбекского-шоу-бизнеса, восхвалявших в соцсетях старшую дочь покойного президента Гульнару Каримову и просивших ее скорейшего освобождения.

Иман опубликовала своё обращение в Instagram.

"Когда вас преследовали в Турции, и когда вы не могли давать концерты в вашем любимом дворце «Дружбы Народов» моя мама поддерживала Вас. Я и брат хотели бы поблагодарить вас за то, что вы помните эти моменты. То есть, эту эпоху. Несмотря на то, что со стороны государственных структур был поставлен запрет на ваши выступления, мы помним, как вы со своей дочерью Нилюфар выступали на сцене «Асрлар садоси». С помощью моей матери, несмотря на различные запреты, от души и любя спели песню «Хеч кимга бермаймиз сени Узбекистон», которая была посвящена первому президенту, то есть нашему деду. И мы гордимся тем, что вы на прошлогоднем концерте во дворце «Дружбы Народов» попросили платье из коллекции «Гули».

Также мы благодарим вас за песню «Гулисан», которую вы лично посвятили моей матери. Однажды на одном из мероприятий вы сказали: «Мы артисты — все такие», после этого у вас в присутствии всех было много перепалок с Рашидом Халиковым.

Но мы сейчас открыто признаем, вы являетесь гордостью среди артистов, и другие берут с вас пример. Пусть Аллах воздаст вам за все добро, которое вы совершили", - пишет Иман.

Ранее звезды узбекского шоу бизнеса на своих страницах в Instagram запустили челлендж в поддержку Гульнары Каримовой. Артисты Джахонгир Позилджонов, Зиеда, Халима Ибрагимова загрузили фотографии Гульнары Каримовой и пожелали ей скорейшего выздоровления и возвращения в семью.