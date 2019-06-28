Таджикистан и Беларусь подпишут договор о стратегическом партнерстве

CA-NEWS (TJ) - Таджикистан и Беларусь подпишут договор о стратегическом партнерстве. Об этом было сказано на встрече президентов Таджикистана и Беларуси Эмомали Рахмона и Александра Лукашенко сегодня, 28 июня в Минске.

Отношения Беларуси и Таджикистана выходят на уровень стратегического партнерства. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил сегодня на переговорах с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в расширенном формате, передает БЕЛТА.

Лукашенко отметил, что во время переговоров с таджикским лидером в узком составе стороны убедились в схожести подходов к оценке региональной и глобальной ситуации.

Он констатировал, что Минск и Душанбе традиционно поддерживают друг друга на международных площадках, и выразил уверенность, что так будет и впредь.

“По завершении переговоров нам предстоит подписать знаковый документ – Договор о стратегическом партнерстве. Он является закономерным результатом выстраивания дружественных, по-настоящему конструктивных отношений. Его воплощение в жизнь придаст динамику дальнейшей работе по всем направлениям”, – подчеркнул Александр Лукашенко.

Также лидер Беларуси подчеркнул, что Беларусь настроена на системную и долговременную работу с Таджикистаном в экономической сфере.

Напомним, президент Таджикистана Эмомали Рахмон находится в Минске с официальным визитом.