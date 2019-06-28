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  28 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Алматы построят театр балета и конгресс-центр

CA-NEWS (KZ) -  В рамках инициативы «50 проектов-драйверов развития Алматы» в 2020 году за счет частных инвестиций построят театр балета и современный конгресс-центр, сообщает Nur.kz.

Театр балета планируется возвести на долгое время пустовавшем участке вдоль проспекта Аль-Фараби и западнее проспекта Назарбаева.

Архитектура здания обусловлена стремлением к созданию неповторимого и запоминающегося строения с благоустройством, включающим в себя фонтаны и озеленение.

Сооружение будет дополнено воздушными и многослойными элементами. Немаловажное значение имеют фактура, цвет поверхности и игра света на элементах сооружения.

Пространство театра планируется сделать полуфункциональным и трансформируемым.

В рамках «50 проектов-драйверов развития Алматы» начнется строительство современного конгресс-центра, а также ряда объектов социальной инфраструктуры. В городе будет проведены сейсмоусиление и реконструкция зданий, благоустройство улиц и парков.

За счет этих проектов создано почти 5 тысяч дополнительных рабочих мест и 8,8 млрд тенге налоговых поступлений в бюджет города.

До конца года планируется завершение реконструкции площади Республики, проспекта Достык, улиц Байсеитовой и Жибек жолы, Верненской обсерватории, Алматинского зоопарка, Лестницы здоровья на Медеу, фонтана Тысячелетия и пешеходных зон во всех восьми районах города.

Кроме того, будет завершено строительство семейно-врачебной амбулатории, пристройки к родильному дому №4 и психоневрологического дома-интерната в Турксибском районе, а также подстанции скорой медицинской помощи и патологоанатомического бюро в Алатауском районе.

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