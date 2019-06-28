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  28 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Первый в Туркменистане завод по производству бензина из природного газа вошел в Книгу рекордов Гиннесса

CA-NEWS (TM) -  28 июня в Ахале состоялось открытие завода по производству бензина. В день открытия предприятие получило Сертификат Книги рекордов Гиннесса «Первый в мире завод по производству бензина из природного газа», пишет издание «Хроника Туркменистана», ссылаясь на госинформагентство ТДХ.

Согласно намеченным планам, предприятие будет ежегодно выпускать 600 тысяч тонн бензина марки А-92 по стандарту Euro-5. Общая стоимость проекта оценивается в $1,7 млрд.

Ранее в Туркменистане сертификат Гиннесса был получен за самый продолжительный велосипедный парад по одной линии.

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