Первый в Туркменистане завод по производству бензина из природного газа вошел в Книгу рекордов Гиннесса

CA-NEWS (TM) - 28 июня в Ахале состоялось открытие завода по производству бензина. В день открытия предприятие получило Сертификат Книги рекордов Гиннесса «Первый в мире завод по производству бензина из природного газа», пишет издание «Хроника Туркменистана», ссылаясь на госинформагентство ТДХ.

Согласно намеченным планам, предприятие будет ежегодно выпускать 600 тысяч тонн бензина марки А-92 по стандарту Euro-5. Общая стоимость проекта оценивается в $1,7 млрд.

Ранее в Туркменистане сертификат Гиннесса был получен за самый продолжительный велосипедный парад по одной линии.