Первый в Туркменистане завод по производству бензина из природного газа вошел в Книгу рекордов Гиннесса
- Туркменистан, общество
- 15:53, 28 июня 2019
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CA-NEWS (TM) - 28 июня в Ахале состоялось открытие завода по производству бензина. В день открытия предприятие получило Сертификат Книги рекордов Гиннесса «Первый в мире завод по производству бензина из природного газа», пишет издание «Хроника Туркменистана», ссылаясь на госинформагентство ТДХ.
Согласно намеченным планам, предприятие будет ежегодно выпускать 600 тысяч тонн бензина марки А-92 по стандарту Euro-5. Общая стоимость проекта оценивается в $1,7 млрд.
Ранее в Туркменистане сертификат Гиннесса был получен за самый продолжительный велосипедный парад по одной линии.