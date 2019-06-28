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  28 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Оренбургские бизнесмены подписали соглашения с Узбекистаном на $1,3 млн

CA-NEWS (UZ) -  Делегация Оренбургской области во время визита в Узбекистан подписала экспортные контракты на $460 тыс. и соглашения на общую сумму $860 тыс. Об этом сообщает правительство региона РФ.

«В частности, между компаниями АО “Ферганский ег-мой” и КФХ Теряев был подписан контракт на поставку зерновых на общую сумму $100 тыс., а также между фермерским хозяйством “Заги Ота” и ООО МТС “Красногоры” – экспортный контракт на поставку поголовья крупного рогатого скота красной степной породы на $60 тыс.»,– говорится в сообщении.

Кроме того, во время поездки в Узбекистан представители компании ООО «ТД “Ликосстальпром”» заявили о готовности поставить металлопрокат, а компания С.П. FER-BE» –наладить его сбыт в республике после того, как будет изучены емкость рынка и условия поставки.

В ходе визита обсуждалась поставка от российской стороны крупного рогатого скота, зерновых и масличных культур, а также листового и сортового проката. Широкомасштабное строительство в Узбекистане вызвало спрос на арматуру, балки, двутавр, штрипс, проволоку, плоский лист и другую металлическую продукцию.

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